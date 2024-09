Osimhen nuovo sultano di Turchia, Gazzetta: folla indescrivibile fin sotto l'ingresso dell'hotel da oltre 1000 euro a notte

Calciomercato SSC Napoli - Alle quattro del mattino di ieri, martedì 3 settembre, ha toccato il suolo turco il nuovo Sultano, Victor Osimhen da Lagos, 25 anni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Osimhen nuovo sultano di Turchia

Ad accoglierlo ad Istanbul all’aeroporto oltre 3mila tifosi del Galatasaray, assiepati all’uscita del terminal dei charter: "Una folla indescrivibile, una marea giallorossa che l’ha seguito fin sotto l’ingresso del migliore albergo del Bosforo, l’Hotel Four Seasons, suite da oltre mille euro a notte. Perché solo 24 ore prima l’infortunio di Mauro Icardi, fuori per un mese per problemi muscolari, aveva gelato l’ambiente".