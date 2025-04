Bologna, infortunio per Calabria: sospetta distorsione, in dubbio col Napoli

Infortunio per Davide Calabria durante la partita di Coppa Italia Empoli-Bologna: il difensore ha accusato un problema al ginocchio sinistro al 66' dopo un contrasto con un avversario.

Infortunio Calabria

Nonostante il dolore, ha cercato di continuare, ma è stato costretto a uscire. Al suo posto è subentrato Holm. Calabria è andato direttamente negli spogliatoi e si sospetta una distorsione al ginocchio, ma saranno necessari esami per valutare il coinvolgimento dei legamenti. La notizia dell’infortunio arriva in un momento delicato per il Bologna, che sta cercando la qualificazione alla Champions League. Nei prossimi 8 turni, la squadra affronterà 6 delle prime 8 squadre in classifica, tra cui Napoli, Atalanta e Inter, oltre a sfide contro Juventus, Genoa, Udinese, Milan e Fiorentina. Dopo la serie di partite di campionato, il Bologna dovrà anche affrontare l’Empoli nel ritorno di Coppa Italia.