Osimhen-Napoli, Il Mattino: pagamento dilazionato fino al 2023! Ecco le reali cifre

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il più grande investimento dell’era De Laurentiis diventerà realtà oggi: ieri Giuntoli, D’Avila e D’Amico hanno parlato per circa 30 minuti per definire una serie di dettagli di poco conto.Ma il sì di Victor Osimhen alla S.s.c. Napoli era già nel cassetto da diverse settimane.

Oggi tutte le ultime formalità di rito verranno completate e arriveranno le firme al contratto prima di Gerard Lopez, patron del Lille, e poi di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. L’affare è fatto e l’annuncio sarà oggi. Insomma, alla fine Osimhen ha mantenuto la parola data a Rino Gattuso nel corso della cena a casa sua, a Posillipo. Con il Lille il più grande investimento dell’era De Laurentiis. Non gli 80 milioni di euro di chi parlano in Francia, ma poco più di 55 milioni (con pagamenti dilazionati fino al 2023). A cui va inserito anche il cartellino di Karnezis: l’ex udinese ha dato il suo assenso al passaggio in Ligue 1.