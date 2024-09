Osimhen al Galatasaray, Il Mattino: merito di Manna e Micheli, mossa geniale!

Calciomercato Napoli, oggi il quotidiano Il Mattino racconta i retroscena della trattativa lampo che ha portato Victor Osimhen al Galatasaray.

Un ruolo importante nella trattativa tra SSC Napoli e Galatasaray è stato svolto dal dirigente Maurizio Micheli, grazie al suo rapporto diretto con il Galatasaray. Ma i meriti sono anche del direttore sportivo Giovanni Manna, che è riuscito a piazzare Osimhen quando ormai sembrava destinato a restare a Napoli e a pesare con il suo ingaggio sulle casse del club. Il Mattino definisce "geniale" l'operazione portata avanti dal DS.

L'operazione Osimhen-Galatasaray è avvenuta in prestito gratuito per un anno, con i turchi che si accolleranno per intero i 12 milioni di euro netti di ingaggio del nigeriano, compreso un bonus alla firma.