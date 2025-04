Di Rosa: "Conte? De Laurentiis darà il materiale per continuare insieme. Sulla rosa del Napoli…"

Antonio Di Rosa, giornalista , è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Conte è uno specialista nel vincere i campionati, ma in campo ci vanno i calciatori, c’è qualche infortunio del Napoli e sta facendo soffrire la squadra partenopea. Conte fa sempre la differenza, in ogni squadra, con un altro allenatore il Napoli non era neanche tra le prime quattro, la Juventus e la Lazio all’inizio andavano forti, la capacità del tecnico azzurro è trasformare delle cose in fattori eccelsi, manda in campo calciatori indemoniati, ma la rosa partenopea non è fortissima. De Laurentiis darà gli strumenti a Conte per andare avanti insieme”.