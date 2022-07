Offerta irrinunciabile per Zielinski! Il Mattino: "Il West Ham fa passi da gigante, ecco le cifre"

Calciomercato Napoli, il West Ham compie passi da gigante per Piotr Zielinski! Sembrava solo una suggestione e invece il club londinese fa sul serio e sta per preparare un'offerta irrinunciabile al Napoli per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista polacco: dopo un timido approccio iniziale, adesso gli Hammers stanno per presentare un'offerta che si avvicini il più possibile ai 35 milioni di euro, cifra che il Napoli prenderebbe certamente in considerazione.

West Ham su Zielinski

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, l'obiettivo del West Ham è quello di convincere il Napoli a cedere sul prezzo e l'offerta definitiva arriverà la settimana prossima. Intanto il club di Premmier League sta cercando di convincere anche Zielinski, al quale hanno offerto un contratto da 6 milioni di euro al'anno e la prospettiva, sempre allettante, di giocare in Premier League.

Zielinski

Il Mattino precisa che tra Zielinski e Spalletti non c'è alcun tipo di problema, ma il West Ham si prospetta essere una delle squadre più interessanti dei prossimi anni e Zielinski potrebbe accettare l'offerta britannica non tanto per motivi tecnici, ma proprio per l'ambizione di cambiare vita e giocare in Premier. Con i soldi eventualmente incassati, il Napoli valuta anche l'acquisto di Dominik Szoboszlai.