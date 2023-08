L'Al Ahli è ad un passo dall'acquisto di Kessie: trattativa avanza con il Barcellona per quasi 15 milioni di euro. Il giocatore ha già detto sì al club per trasferirsi in Arabia Saudita, dove avrà un ricco contratto triennale da 20 milioni di euro a stagione. Niente Juventus per l'ex Milan.