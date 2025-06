Napoli su Zaccagni! Sportitalia conferma: stavolta può davvero lasciare la Lazio!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Mattia Zaccagni della Lazio: Sportitalia conferma l'interesse degli azzurri per l'attaccante biancoceleste.

Nonostante abbia rinnovato l'anno scorso con la Lazio, la mancata qualificazione in Europa potrebbe spingerlo lontano da Roma. Scrive il giornalista Alfredo Pedullà : "In diverse occasioni ha manifestato l’intenzione di restare, ma la mancata qualificazione in Europa del club di sicuro può rimescolare le carte (...) il Napoli è uno dei club che ha mostrato interesse nei riguardi di Zaccagni, dovendo fare diverse operazioni sul fronte offensivo, a maggior ragione sulla corsia mancina. Ma la Lazio farà di tutto per trattenerlo".