Pafundi-Napoli, la verità sull'interessamento: il giocatore ha un obiettivo | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Simone Pafundi piace molto al Napoli. Il giovane attaccante ha appena firmato un contratto fino al 2024 con l'Udinese ma è attenzionato da tanti top club non solo italiani. Classe 2006, appena 16enne, il suo piede mancino ha già scomodato paragoni illustri come Maradona o Messi, giusto per far capire che aspettative ci sono per questo ragazzo il cui papà è di origine napoletana.

Pafundi-Napoli, le utlime

Quello di Pafundi è un nome che a più riprese è stato accostato al Napoli, ma ad oggi la realtà è un'altra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il gradimento del club azzurro è confermato ma ma non si può parlare di trattativa già avviata: l'obiettivo di Pafundi, per la prossima stagione, è infatti quello di crescere con l'Udinese e consacrarsi per gradi. L'ambiente friulano, privo di pressioni rispetto a Napoli, gli consentirebbe una crescita più graduale che ad ora è ciò che il ragazzo predilige.

La stessa Udinese non è intenzionata a privarsi di questo giovane talento, volendolo valorizzare nel miglior modo possibile nelle prossime stagioni a partire dalla prossima.