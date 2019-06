AS: Real pazzo di Fabian, Florentino lo vuole nell'operazione James! Per ADL è incedibile fino all'anno prossimo

James Rodriguez e il Napoli sembrano essere promessi sposi, ma Florentino Perez vuole prendere De Laurentiis per la gola. Ecco che inserisce nella trattativa per il colombiano anche Fabian Ruiz, come specificato dall'edizione odierna di AS: il quotidiano spagnolo riferisce che l'under 21 del Napoli ha colpito Florentino e gli osservatori del Real Madrid. Anche se al momento l'operazione risulta molto complessa, perché De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di cederlo.

James Rodriguez-Fabian: il Real propone l'affare al Napoli

Non esiste clausola rescissoria per Fabian Ruiz, ma secondo AS nel prossimo rinnovo contrattuale potrebbe essere inserita a cifre molto alte. Al momento il costo si aggirerebbe tra i 70 e gli 80 milioni. Ma la volontà del Napoli è quella di tenerlo perché in futuro potrebbe rappresentare un guadagno ancora maggiore.