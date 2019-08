Napoli-Campana, Ts: accordo tra i club! Padre e agente possono sbarcare in Italia mercoledì

Mercato Napoli tra presente e futuro. Oltre alle operazioni riguardanti l'attualità, infatti, il club si proietta anche in prospettiva con l'operazione riguardante il giovane Leonardo Campana. Ecco quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport oggi in edicola:

Il ds Giuntoli ha pronta pure la soluzione dell’ultimo momento, il giovane ecuadoriano Leonardo Campana, classe 2000 di proprietà del Barcellona di Guayaquil, 1,87 di altezza e capocannoniere al mondiale Under 20, nel quale l’Honduras si è piazzato secondo. Il Napoli ha già un accordo con il club, da 5 milioni più il 25 per cento della successiva cessione ma la famiglia del bomber si sta guardando intorno. L’agente Federico Pena e il papà Pablo sono in Spagna per alcuni incontri. Se le trattative non andranno a buon fine, mercoledì si sposteranno in Italia, aspettando il Napoli. Ben sapendo che la corsa al bomber potrebbe chiudersi anche in extremis.