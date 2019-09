Mertens-Napoli, Repubblica: zero trattative di rinnovo. Hamsik lo sponsorizza al Dalian: Belgio e USA le alternative

Notizie Calcio Napoli - RINNOVO MERTENS NAPOLI - Il futuro di Dries Mertens a Napoli resta un'incognita, nonostante dichiarazioni alla mano, ci sia la totale volontà di restare in azzurro da parte del belga. Ma è anche vero che le trattative con il Napoli per il rinnovo, come riferisce l'edizione odierna di Repubblica, non sono mai partite. E a questo punto cresce sempre di più la probabilità di vederlo andar via a zero. All'estero Mertens è richiesto, ma c'è addirittura un suo ex compagno di squadra del Napoli che lo sponsorizzerebbe in azzurro...

Le trattative per il rinnovo non sono partite e la possibilità di andare via a parametro zero la prossima estate sono alte: potrebbe tornare in Belgio, oppure tentare una nuova esperienza. La Cina continua a stuzzicarlo ( c’è Hamsik che lo sponsorizza) o addirittura gli Stati Uniti. Mertens ha soltanto l’imbarazzo della scelta, anche se adesso è concentrato sul Napoli.