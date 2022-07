Scatto Marsiglia per Mertens, il neo allenatore Tudor in pressing: la posizione del belga | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portate al clamoroso rinnovo in extremis.

Mertens Marsiglia

Mertens-Napoli, scatto Marsiglia

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, la volontà di Mertens è sempre quella di voler restare a Napoli ma la distanza con il presidente De Laurentiis c'è ancora. Il ragazzo si sta allenando ad Ibiza ed è seguito da diverse squadre come la Lazio di Sarri che lo avrebbe voluto come vice-Immobile.

Ad oggi, però, la squadra in pole position è il Marsiglia di Tudor: il nuovo allenatore sta spingendo per avere il belga in rosa che ritroverebbe anche l'ex compagno Milik. Situazione in evoluzione con novità definitive che potrebbero arrivare a breve.