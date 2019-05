Albiol-Napoli, può essere addio! Sta decidendo se tornare in Spagna: stavolta De Laurentiis lo accontenterebbe

Mercato Napoli ultimissime - Può essere addio tra SSC Napoli e Raul Albiol. Il difensore spagnolo ha da sempre espresso la volontà di tornare nella sua amata Spagna per chiudere la carriera lì e a breve compurà 34 anni. Già in passato le sirene iberiche si erano fatte sentire insistentemente e oggi qualche club potrebbe tornare alla carica per riportarlo in patria.

Calciomercato Napoli, nessun rinnovo in programma per Albiol

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, Albiol starebbe proprio valutando il suo futuro e la permanenza in azzurro. Questa volta Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe ad una sua eventuale voglia di andar via. Sarebbe una scelta di vita e al momento non ci sono rinnovi contrattuali in programma con la società.

