Gazzetta - Il Napoli vuole Luca Pellegrini, ADL gioca al ribasso: pronta un'offerta da 10 milioni, la Roma riflette

Mercato Napoli - L'asse Napoli-Roma può diventare infuocato. Oltre a Kostas Manolas, il Napoli ha messo nel mirino Luca Pellegrini. Prodotto delle giovanili del club giallorosso, rientra nella scuderia di Mino Raiola. Gli azzurri avrebbero individuato in lui l'erede di Mario Rui, con le valigie pronte per approdare presso altri lidi. Se per il centrale greco c'è da pagare una clausola rescissoria (i capitolini, al momento, non hanno alcuna intenzione di abbassare le loro pretese), il discorso cambia e non poco in relazione al laterale mancino.

Calciomercato Napoli, pronta l'offerta per Pellegrini

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'intenzione del club di De Laurentiis è quella di offrire 10 milioni di euro giocando al ribasso ed approfittando della necessità della Roma di cedere calciatori entro il 30 giugno per ragioni di bilancio. A queste cifre la proprietà romana dovrebbe rifletterci.