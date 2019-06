Napoli a caccia del sostituto di Mario Rui, chiacchierata con la Roma per Luca Pellegrini. I giallorossi fissano il prezzo [ESCLUSIVA]

Mercato Napoli - Gli occhi di tutti i tifosi e degli addetti ai lavori vicini al Napoli sono puntati prevalentemente su due piste: James Rodriguez e Kostas Manolas. Al di là di queste due trattative, però, Cristiano Giuntoli è anche a caccia di quello che dovrà essere il sostituto di Mario Rui, in odore di addio. A tal proposito, proprio con Mino Raiola c'è stata una chiacchierata per un altro profilo estremamente interessante.

Mercato Napoli, sondaggio per Pellegrini della Roma

Stando a quanto raccolto da CalcioNapoli24, c'è stata una chiacchierata per Luca Pellegrini. Cresciuto nel vivaio della Roma, fa parte della scuderia di Mino Raiola e negli ultimi sei mesi della passata stagione è stato in prestito al Cagliari. I giallorossi lo valutano circa 15 milioni di euro. Non rientra, dunque, tra gli incedibili per i capitolini ma al momento si tratta di un sondaggio e nulla più.