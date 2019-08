Lozano-Napoli, Il Mattino: oggi torna in Olanda, avrebbe visionato due ville a Posillipo. A Firenze non ci sarà

Calciomercato SSC Napoli - Niente Castel Volturno. Lozano è arrivato nel primo pomeriggio all'hotel Vesuvio assieme alla moglie che si è regalata un giro in città (secondo alcuni sarebbe stata a Posillipo a visionare due delle ville proposte). Affare fatto, con Raiola che è ripartito per l'Inghilterra, probabilmente nel tentativo di sbloccare l'affaire Pogba. Come riporta Il Mattino:

Calciomercato, oggi Lozano torna in Olanda

"Oggi ripartirà per l'Olanda, ma in mattinata secondo i piani, dovrebbe recarsi a Castel Volturno per prendere visione del centro tecnico. Niente Firenze per lui: sarà convocato per la trasferta con la Juventus.

Lozano