Il Mattino - Lozano si è sentito messo da parte dal Napoli, Raiola aumenta le richieste e salta l'accordo! ADL rimanda tutto a dopo ferragosto

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Bloccata la trattativa che porta a Hirvingo Lozano. A riportarlo è Il Mattino. Mino Raiola in queste ore ha una certa fretta: se deve inserire Pogba in qualche scambio, non ha molto tempo da perdere, perché il mercato della Premier tra poche ore chiuderà per il Manchester United che non venderà un giocatore simile se prima non avrà trovato il sostituto. E allora Raiola è lì, a Manchester, con tutto il suo staff per riuscire nell'operazione su cui balla una commissione tra i 12 e i 15 milioni di sterline.

Lozano

Lozano-Napoli, c'è ancora distanza

Giuntoli è riuscito a ricucire lo strappo con Raiola ma Lozano ancora non ha detto sì al Napoli. Ovvero, dopo il primo sì, si è preso una pausa di riflessione. La moglie non c'entra nulla: tirata in ballo, Ana Opp, ha dovuto spiegare che «seguirà il marito ovunque lui ritiene debba andare». No, la questione è un'altra. Il messicano ci è rimasto male: era convinto che il club azzurro avrebbe pagato la clausola al Psv già a luglio. O almeno così gli era stato ipotizzato negli stessi giorni in cui De Laurentiis chiudeva con Manolas. Sul tavolo, infatti, c'era anche l'operazione Lozano. Il Napoli, però, ha pensato ad altro: forse troppo preso da James o magari attratto da altre piste (Pepé e Icardi), ha messo da parte Lozano. E Chucky non l'ha presa bene. E così, quando la trattativa è ripartita, ecco la sorpresa: Raiola ha alzato la sua richiesta di ingaggio ovvero non più 3 milioni ma ben 4 all'anno per le prossime cinque stagioni. E Giuntoli ha preso tempo: perché le carte in tavola sono cambiate all'improvviso. Da qui a dire che l'affare non si farà, ce ne passa: ma da qui a pensare che sia questione di dettagli è un errore. Insomma, l'affaire Lozano è ancora tutto da scrivere e da definire. Nonostante a metà giugno l'intesa tra l'attaccante del Psv e il Napoli era stata raggiunta. Anche sui diritti di immagine. Non è la prima volta, infatti, che De Laurentiis fa delle concessioni per quel che riguarda il proprio Paese d'origine di un proprio calciatore. Ma il rilancio di Raiola ha spiazzato il Napoli.

De Laurentiis attende per Lozano e James