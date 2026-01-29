Lorenzo Insigne riparte dal Pescara: cento tifosi ad accoglierlo, visite mediche in corso | FOTO

Calcio Mercato ico calendario29-01-2026 ico orologio19:32  
Lorenzo Insigne riparte dal Pescara: cento tifosi ad accoglierlo, visite mediche in corso | FOTO

Lorenzo Insigne torna al Pescara

Calciomercato - Lorenzo Insigne è arrivato a Pescara. L'ex capitano della SSC Napoli è pronto ad iniziare la nuova avventura dopo il periodo passato da svincolato. Nonostante l'opzione Lazio e la nostalgica ipotesi di un ritorno a Napoli, Insigne ripartirà da Pescara, club che l'ha cresciuto e di cui ha fatto la fortuna prima del salto di qualità e dell'avventura in maglia azzurra.

Lorenzo Insigne al Pescara

Insigne torna a Pescara dopo 14 anni. L'ex attaccante del Napoli e della Nazionale si è subito sottoposto alle visite mediche in un centro medico di Montesilvano prima della firma del contratto che lo legherà al club biancazzurro fino al 30 giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza. Ad attenderlo a Montesilvano il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Pasquale Foggia, oltre a circa un centinaio di tifosi.

Lorenzo Insigne al Pescara
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    79

    34
    25
    4
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    69

    34
    21
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    61

    34
    17
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    61

    34
    19
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    34
    14
    6
    14

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    46

    34
    13
    7
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo ParmaParma

    42

    34
    10
    12
    12
  • 13º

    logo TorinoTorino

    41

    34
    11
    8
    15
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    39

    34
    10
    9
    15
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    37

    34
    8
    13
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    29

    34
    7
    8
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    19

    34
    3
    10
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    34
    2
    12
    20
Back To Top