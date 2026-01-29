Lorenzo Insigne riparte dal Pescara: cento tifosi ad accoglierlo, visite mediche in corso | FOTO

Calciomercato - Lorenzo Insigne è arrivato a Pescara. L'ex capitano della SSC Napoli è pronto ad iniziare la nuova avventura dopo il periodo passato da svincolato. Nonostante l'opzione Lazio e la nostalgica ipotesi di un ritorno a Napoli, Insigne ripartirà da Pescara, club che l'ha cresciuto e di cui ha fatto la fortuna prima del salto di qualità e dell'avventura in maglia azzurra.

Lorenzo Insigne al Pescara

Insigne torna a Pescara dopo 14 anni. L'ex attaccante del Napoli e della Nazionale si è subito sottoposto alle visite mediche in un centro medico di Montesilvano prima della firma del contratto che lo legherà al club biancazzurro fino al 30 giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza. Ad attenderlo a Montesilvano il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Pasquale Foggia, oltre a circa un centinaio di tifosi.