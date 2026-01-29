Lorenzo Insigne al Pescara, scelto il nuovo numero di maglia: non è il 24! | FOTO

Calcio Mercato ico calendario29-01-2026 ico orologio22:30  
Lorenzo Insigne al Pescara, scelto il nuovo numero di maglia: non è il 24! | FOTO

Lorenzo Insigne al Pescara, scelto il numero di maglia: non è il 24

Ultime notizie calcio - Lorenzo Insigne si è immerso nella sua nuova avventura. Dopo quattordici anno torna al Pescara, club che l'ha lanciato nell'Olimpo del calcio. L'ex capitano della SSC Napoli riparte dalla Serie B: questa sera è arrivato in Abruzzo per le visite mediche con la sua nuova squadra, accolto ed acclamato da centinaia di tifosi.

Manca solo l'ufficialità, ma nel frattempo Lorenzo Insigne si è già fatto immortalare con la sua nuova maglia. Ha scelto il numero 11 e non il 24 che l'ha accompagnato per gran parte della sua carriera calcistica. Proprio a Pescara, nella stagione 2011/2012, indossava la casacca numero 11.

Guarda la foto

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    79

    34
    25
    4
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    70

    35
    21
    7
    7

  • logo MilanMilanCL

    67

    34
    19
    10
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    64

    34
    18
    10
    6

  • logo ComoComoEL

    62

    35
    17
    11
    7

  • logo RomaRomaECL

    61

    34
    19
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    55

    35
    14
    13
    8

  • logo LazioLazio

    48

    34
    12
    12
    10

  • logo BolognaBologna

    48

    34
    14
    6
    14
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    46

    34
    13
    7
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    47

    35
    13
    8
    14
  • 12º

    logo ParmaParma

    42

    34
    10
    12
    12
  • 13º

    logo TorinoTorino

    41

    35
    11
    8
    16
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    40

    35
    10
    10
    15
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    37

    34
    8
    13
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    36

    34
    9
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    32

    35
    8
    8
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    19

    34
    3
    10
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    35
    2
    12
    21
Back To Top