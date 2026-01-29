Lorenzo Insigne al Pescara, scelto il nuovo numero di maglia: non è il 24! | FOTO

Ultime notizie calcio - Lorenzo Insigne si è immerso nella sua nuova avventura. Dopo quattordici anno torna al Pescara, club che l'ha lanciato nell'Olimpo del calcio. L'ex capitano della SSC Napoli riparte dalla Serie B: questa sera è arrivato in Abruzzo per le visite mediche con la sua nuova squadra, accolto ed acclamato da centinaia di tifosi.

Manca solo l'ufficialità, ma nel frattempo Lorenzo Insigne si è già fatto immortalare con la sua nuova maglia. Ha scelto il numero 11 e non il 24 che l'ha accompagnato per gran parte della sua carriera calcistica. Proprio a Pescara, nella stagione 2011/2012, indossava la casacca numero 11.

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