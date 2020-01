Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Ci sarà da trattare nei prossimi giorni tra il Napoli e il Celta Vigo. Il calciatore spinge per approdare in azzurro, ieri ha chiesto di non giocare il match di Liga contro l'Osasuna. Il Celta continua a non scendere dalla proprie richieste e il Napoli resta ancora fermo".