Llorente-Napoli, Repubblica: Trattativa avviata! Giuntoli l'ha scelto come bomber di scorta

Napoli calciomercato le ultimissime sulle tutte le manovre per rafforzare il reparto offensivo. Dopo l'accordo per Hirving Lozano secondo La Repubblica il ds Giuntoli, viste le difficoltà ad arrivare a Mauro Icardi, avrebbe virato su Fernando Llorente attualmente svincolato

L’ultima mossa di De Laurentiis prima di imbarcarsi per le Eolie è un regalo ad Ancelotti: Hirving Lozano è il nuovo grande acquisto del Napoli. Un colpo messo a segno all’hotel Vesuvio grazie a un tavolo a quattro con il presidente, il suo braccio destro Chiavelli, il ds Giuntoli e l’agente del calciatore messicano, il solito Mino Raiola, arrivato a Capodichino domenica sera. A pranzo finito, intorno alle 14.40, l’affare era cosa fatta: 42 milioni di euro al Psv pagabili in due anni, 4 netti a stagione al giocatore, che dopo l’infortunio subito un paio di giorni fa — nulla di preoccupante, giurano da Eindhoven — può adesso prepararsi a vivere una nuova pagina della sua carriera. Dovrà però aspettare la prossima settimana, dopo ferragosto: il tempo necessario per concludere i contratti da 60 pagine per i diritti d’immagine che De Laurentiis impone a tutti i tesserati. Per Ancelotti, una soluzione in ogni ruolo dell’attacco: a destra o a sinistra, posizioni per cui era stato scelto Pépé (poi finito all’Arsenal). Ma anche da seconda punta in un 4-4-2 o da falso nueve per un attacco più imprevedibile. Una sorta di nuovo Mertens, con cui condivide la provenienza dal Psv e la qualità offensiva, oltre a una certa predisposizione ad andare in gol pur senza essere una prima punta. Da qui a fine agosto si lavorerà soprattutto per convincere il Real a cedere in prestito James Rodriguez (in Colombia è nata una campagna d’odio contro il tecnico del Real Zidane per come sta trattando il giocatore). Un “9” comunque arriverà: trattative avviate per l’ex juventino Fernando Llorente, oggi svincolato, scelto da Giuntoli come centravanti di scorta

