Il Napoli apre a Fernando Llorente: lo spagnolo proposto nelle ultime ore, la situazione [ESCLUSIVA]

C'è una novità dell'ultima ora nel calciomercato del Napoli: si tratta di Fernando Llorente!

La trattativa per Mauro Icardi non si sblocca ed il tempo stringe. In queste ore il Napoli sta facendo delle riflessioni su Arek Milik. Le sirene del Betis restano tali, ma al momento in quel di Castel Volturno non è arrivata nessuna proposta ufficiale. Tra l'entourage del polacco e la dirigenza azzurra ci sarebbe stato un confronto negli ultimi giorni e gli azzurri avrebbero sottolineato la fiducia nell'attaccante.

Il Napoli apre a Llorente

Per questo motivo, secondo indiscrezioni in possesso alla nostra redazione, al Napoli sarebbe stato proposto in queste ore Fernando Llorente. Il club partenopeo avrebbe aperto a questa idea. L'ex Juve e Tottenham è attualmente svincolato.

