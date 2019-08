Llorente-Napoli, giovedì meeting con gli agenti! CorSport: richieste economiche ammorbidite, si parlerà di due cose

Calciomercato Napoli - Da Madrid a Marbella è niente, fa caldo ovunque, ci mancherebbe, e Fernando Llorente ha preferito “soffrirlo” lì, in Andalusia, per prepararsi da solo e per starsene poi con la famiglia a valutare l’eventuale soluzione migliore. Ad esempio il Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Llorente-Napoli, giovedì meeting con gli agenti