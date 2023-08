Lindstrom-Napoli, contratto fino al 2028: le cifre e lo stipendio dell'ex Eintracht

Calciomercato Napoli - Ieri vi abbiamo mostrato in anteprima l'arrivo di Lindstrom in Italia, con l'accoglienza in aeroporto dei tifosi partenopei. Jesper Lindstrom è atterrato ieri sera a Fiumicino e sosterrà stamattina le visite mediche a Villa Stuart. Il gioiellino (21 anni) della nazionale U-21 danese è sbarcato nella città eterna insieme al suo agente Mikkel Nissen: ad attenderlo c'era il capo dell'area scouting del Napoli, Maurizio Micheli.

Lindstrom-NapolI: cifre e stipendio

Ma quali sono le cifre e la formula dell'operazione? Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Lindstrom si trasferisce alla corte di Garcia in prestito con obbligo di riscatto. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: il Napoli riconoscerà subito 5 milioni all'Eintracht per poi acquisire definitivamente il cartellino del trequartista a fine stagione, dietro un conguaglio di 20 milioni di euro. Per Lindstrom invece è pronto un quinquennale (fino al 2028) da 2,3 milioni all'anno. Se tutti i tasselli andranno nel verso giusto e l'ufficializzazione avverrà nei tempi previsti, il calciatore potrà essere disponibile già sabato prossimo sotto i riflettori del Diego Armando Maradona nella sfida di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri (ovviamente partendo dalla panchina)".