Lewandowski è del Barcellona: annunciato l'accordo con il Bayern Monaco

Ultime calciomercato. Accordo ormai raggiunto tra Bayern Monaco e Barcellona per la cessione di Robert Lewandowski ai blaugrana. Ai bavaresi andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. L'attaccante firmerà un contratto triennale fino al 2025 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

A confermarlo ci ha pensato direttamente il direttore generale del Bayern Monaco, Oliver Kahn, che si è espresso senza troppi giri di parole ai microfoni di Sport Bild. Queste le parole dell'ex portiere del Bayern Monaco:

"Abbiamo un accordo verbale col Barcellona per la cessione di Lewandowski, manca solo la stipula del contratto. I blaugrana ci hanno fatto un'offerta assolutamente ragionevole e poi noi in attacco abbiamo appena acquistato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané".