L'ammissione di responsabilità di De Laurentiis: sta facendo di tutto per ridurre la distanza con Kvaratskhelia

Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per ridurre la distanza aumentata tra i vuoti e i silenzi dell’ultimo anno con Khvicha Kvaratskhelia, come racconta il Corriere dello Sport.

Il blitz fulmineo di del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri in Germania - andata e ritorno in giornata a bordo di un jet privato -,

“rappresenta sia un’implicita ammissione di responsabilità, sia la voglia di voler agire in fretta e bene per dare una sterzata netta. Per invertire la rotta e rimettere al centro del villaggio quello che il Napoli e Conte ritengono un giocatore centrale, fondamentale, imprescindibile.

A Düsseldorf ieri si sono sistemati in sette: De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il ds Manna, l’avvocato Grassani e l’avvocato Menichini per il Napoli; dall’altro Kvara e il suo agente Jugeli. Non c’era papà Badri, che con il manager aveva annunciato la voglia di Khvicha di cambiare squadra”