Kvaratskhelia, l'agente rivela: "Avevamo pre accordo con la Juve: l'addio di Paratici ha fatto saltare tutto"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista in Georgia con Nobel Arustamyan. Il procuratore del calciatore ha rivelato un retroscena di mercato inedito su Khvica.

Ecco le parole dell'agente:

“Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus. Voleva portarlo anche in Premier League ma in prestito e a noi non interessava. Anche il Milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente”.