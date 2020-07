Jovic resta nel mirino del Napoli! CorSport: il serbo è un'alternativa, futuro lontano da Madrid

Ultime calcio Napoli - In attesa del resoconto del viaggio di Giuntoli e dell’atto definitivo della storia Osimhen-Lilla, il Napoli studia alternative e le tiene in caldo, così da non farsi prendere in contropiede. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Maniera corretta di agire di un club che pensa in grande. E grandi sono anche i rammarichi di Jovic, il primo piano-B, per il modo in cui sono andate le cose nel corso della sua stagione d’esordio con la maglia del Real Madrid: 25 presenze, 2 gol appena e una quarantena serba conclusa con un finale a sorpresa: frattura a un piede. Luka è tornato abile da pochi giorni, ma il suo futuro sarà lontano da Madrid: il Napoli resta in attesa. A guardare"