Jovic-Napoli, CorSport: la trattativa col Real decollerà quando sarà chiara la vicenda relativa a Mertens e Milik, la situazione

Calciomercato Napoli - Considerando che il destino di Mertens e Milik non è ancora deciso, il Napoli ha allacciato una serie di contatti costruendo così una lista di ipotetici sostituti e reali obiettivi. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Il primo nome? Luka Jovic, centravanti del Real Madrid e della Nazionale serba, una frattura rimediata in quarantena e dovrà stare fermo per un paio di mesi. Luka è reduce da un periodo nero: 2 gol realizzati in 24 presenze, ha infranto le norme imposte dalla Serbia volando da Madrid a Belgrado per il compleanno della sua Sofia, dalla quale tra l’altro aspetta un figlio, e ora rischia sanzioni penali; poi una frattura extra-articolare del calcagno del piede destro, in casa, che lo terrà fermo per 7-8 settimane. Con Florentino bisognerà parlare per capire il prezzo, il Real non vuole svenderlo ma non può pretendere la luna”