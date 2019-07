Sportmediaset - James Rodriguez-Napoli, Mendes continua i colloqui con il Real. Si attende l'apertura di ADL

Calciomercato - James Rodriguez Napoli, trattativa che avanza con un lungo braccio di ferro tra il calcio Napoli e il Real Madrid. Secondo Sportmediaset, continua il lavoro di Jorge Mendes per convincere Florentino Perez per chiudere, ma il Napoli dovrà fare dei passi in avanti per sbloccare la trattativa. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sport mediaset ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Calcio mercato Napoli, Sportitalia - Continua la trattativa per James Rodriguez