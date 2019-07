"Voglio solo il Napoli". James ribadisce, anche Mendes spinge per la cessione: ha la sua maxi parcella

Ultimissime calciomercato Napoli - James Rodriguez-Napoli: la trattativa è in fase di stallo, ma il giocatore contiuerebbe a preferire l'azzurro. Lo assicura Antonio Corbo nel corso del suo editoriale mercato per l'edizione odierna de La Repubblica:

Tratta Jorge Mendes per la S.s.c. Napoli. Ma lo fa fino infondo? Ha finora prodotto la dichiarazione scritta di James: “Accetto il Napoli e solo il Napoli”. Ma Mendes non insiste per convincere il Real Madrid solo in prestito. Preferisce anche lui l’acquisto a titolo definitivo: 42 al Real, 10 di parcella. La trattativa rallenta quindi, con qualche scossa. Come l’ultimatum del Napoli ( “O prestito o niente”) e i segnali contraddittori dei giornali madrileni. Tendono a spaventare il Napoli pubblicando il falso interesse dell’Atletico per James.