Sky - James-Napoli, si può chiudere nelle prossime 48 ore: le cifre dell'affare

Ultimissime notizie calciomercato Napoli: l'affare James Rodriguez può diventare realtà in meno di due giorni. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport: nel corso di Calciomercato – L’Originale, sono emerse alcune importanti novità di mercato sul Napoli: gli azzurri sperano di chiudere l’affare di James Rodriguez nelle prossime 48 ore, limando ancora di più le cifre del prestito e del diritto di riscatto. I numeri, al momento, siamo fermi a 5 milioni di prestito e 30 di riscatto, invece, dei 7 e 35 di ieri.

Ultime mercato Napoli. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis quest'oggi a Kiss Kiss ha parlato a lungo di calciomercato. Ovviamente, ADL non ha potuto fare a meno di commentare le indiscrezioni che vorrebbero il club azzurro alle prese con la trattativa per acquistare James Rodriguez dal Real Madrid. Ecco le parole di De Laurentiis raccolte da Calcio Napoli 24.

"James risponde ad un desiderio di Carlo Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco. Ma non si può mettere in dubbio la sua bravura e professionalità. Ad un certo punto bisogna anche responsabilizzare il proprio allenatore, lui lo desidera fortemente e sa cosa può rendere. Sa perfettamente quanto può essergli utile, io non faccio una piega. Anche se è costosissimo andiamo avanti. Se non dovesse andare in porto James Rodriguez, affare che stiamo portando avanti con Jorge Mendes, nostro amico, si passerà con Mino Raiola alla possibilità di avere Hirving Lozano".