James Rodriguez-Juve, Gazzetta smentisce: "I bianconeri non sono interessati: c'è solo il Napoli"

Napoli calcio news - James Rodriguez alla Juventus? Stando a quanto ha dichiarato ieri Lothar Matthaus sembrerebbe proprio di sì: "Ci siamo ritrovati durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco. Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di Colombia e di storia del calcio. Secondo me andrà alla Juventus. E' molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino".

Calcio mercato Napoli, le ultimissime su James da Torino

Stando però a quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri non sono interessati al centrocampista del Real Madrid: l'unica squadra in corsa è il napoli che punta a spendere molto meno dei 40 milioni chiesti dai Blancos.