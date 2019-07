James-Napoli, CorSport - Tutta da verificare la permanenza al Real, De Laurentiis si fa forte di una proposta: le cifre

Calciomercato Napoli, come andrà a finire la trattativa tra il club azzurro, l’Atletico Madrid ed il Real Madrid per James Rodriguez? L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le evoluzioni del trasferimento, vi proponiamo uno stralcio dell’analisi:

“James Rodriguez è un giocoliere che incanta, il Napoli si lascerà andare semplicemente se il Real Madrid accetterà le condizioni di prestito con diritto di riscatto. Il Napoli aspetta forte della sua proposta: sei milioni e mezzo di ingaggio per il giocatore, ed eventualmente la possibilità di definire già un prezzo per tenersi James Rodriguez. Anche se ieri sera, racconta in Spagna il direttore del Chiringuito, vicino a Florentino Perez, la Casa Blanca avrebbe infine deciso di tenersi il colombiano: tutto da verificare”.