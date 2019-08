James e Lozano al Napoli, Sky - Gli azzurri predicano calma, chiara la strategia: si andrà oltre Ferragosto

Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti: il nome di James Rodriguez continua ad accendere i sogni dei tifosi del Napoli ed a tal proposito arrivano delle notizie relative all'operazione che potrebbe portare il colombiano all'ombra del Vesuvio.

CALCIOMERCATO NAPOLI: JAMES DOPO FERRAGOSTO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, gli azzurri non hanno alcuna fretta di chiudere questa operazione. La strategia, infatti, al momento impone calma e potrebbe probabilmente entrare nel vivo la trattativa solo dopo Ferragosto, anche perché allo stato attuale delle cose il Real Madrid non ha ancora deciso se trattenerlo oppure no. Lo stesso discorso può essere fatto anche a proposito di Lozano: il giocatore gradisce la pista azzurra ma resta qualche intoppo da superare.

Insomma, il calciomercato del Napoli è già nel vivo ma bisognerà avere molta pazienza prima di concretizzare le operazioni più importanti nel reparto offensivo.