James e Lozano al Napoli, Gazzetta: le due operazioni sono in chiusura, ma spunta il rebus Callejon. Niente rinnovo con l'arrivo di questi due top player

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle trattative legate a Hirving Lozano e James Rodriguez. Secondo la rosea, alla fine arriveranno a Napoli ma questo comporterà l'addio di Callejon a fine stagione:

"Il Napoli è vigile sulle due trattative che ha in essere e che non riesce a chiudere. La percezione è che entrambe le operazioni si concluderanno positivamente, ma non si sa quando, se prima dell’inizio del campionato o nella settimana successiva, l’ultima a disposizione prima dello stop alla compravendita. In arrivo ci sono Hriving Lozano e James Rodriguez, dalla riuscita di queste operazioni dipende pure il futuro di Callejon. Il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo e, fin qui, la società non ha valutato l’ipotesi di un rinnovo. L’impressione è che prima di ogni altra cosa, De Laurentiis voglia capire come finirà il mercato, perché gli ingaggi di Lozano e James Rodriguez non renderebbero obbligatorio il rinnovo del contratto dell’esterno spagnolo. Un’operazione che, invece, è stata caldeggiata da Ancelotti che ritiene Callejon imprescindibile nei suoi schemi. L’allenatore ha idee diverse da quelle del presidente, come lo stesso De Laurentiis ha confermato in un’intervista rilasciata a Espn, nel ritiro di Miami. “Io ho una mia idea sul mercato, Giuntoli ne ha un’altra e Ancelotti ancora un’altra. Il giudizio è molto personale, non importa cosa possa dire io”, ha spiegato il presidente".