Il Mattino - Ilicic-Napoli, De Laurentiis pronto a raddoppiargli lo stipendio! L'Atalanta fa muro per un motivo

Calciomercato Napoli - Ilicic e il Napoli hanno una base di accordo, lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano, infatti, le dichiarazioni di ieri di Josip Ilicic in riferimento al Napoli sarebbero solo di facciata. L'accordo con Aurelio De Laurentiis c'è eccome. Il patron degli azzurri è pronto a raddoppiargli lo stipendio (andrebbe a guadagnare più di 2 milioni a stagione), considerando anche che il suo contratto con l'Atalanta che andrà in scadenza nel 2020. Per quel che riguarda, invece, l'offerta iniziale degli azzurri, sarà di circa 12 milioni con la possibilità anche di inserire alcune contropartita tecniche.

Ilicic al Napoli, l'Atalanta fa muro

La Champions League ha complicato i piani di Cristiano Giuntoli. Con la qualificazione Percassi, patron dei bergamaschi, si è sentito forte dei soldi incassati per il market pool. E in questo momento non cede alle lusinghe del Napoli per Ilicic, nonostante il giocatore abbia fatto capire che la volontà è quella di lasciare il Napoli.