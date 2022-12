Il Mattino - Incontro con Giuntoli per Demme: ecco l'offerta che serve per lasciarlo partire, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Dopo l'acquisto di Bereszynski e il rientro di Nikita Contini dal prestito alla Sampdoria, gli azzurri lavorano per toccare il meno possibile gli uomini a disposizione di Luciano Spalletti. Cercando di dribblare ogni sirena del mercato di gennaio. In questo discorso, c'è anche Diego Demme, che pare alla ricerca di maggiore spazio.

Sul futuro di Diego Demme, si è espressa così l'edizione odierna de Il Mattino:

"La strategia di gennaio del Napoli è quella di non toccare nulla: lo stesso Demme che pure ha parecchi pretendenti, è atteso da un colloquio con Giuntoli al ritorno. Per andare via - alla Salernitana, per esempio - deve portare una proposta di almeno 6 milioni di euro. Ma difficile che possano arrivare colpi a sorpresa in questa sessione invernale".