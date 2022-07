Il Mattino - Intrigo Kim, il Napoli non molla e pareggia l'offerta del Rennes: i dettagli

Il difensore coreano Kim era stato dato per sicuro acquisto del Rennes col Napoli battuto: ed invece c'è stato il rilancio all'ultimo del Napoli che secondo il Mattino ha alzato l'offerta.

Insomma, diventa una telenovela l’ingaggio di Kim: l’altra sera, la pace di Dimaro è stata squarciata dai fulmini delle notizie che rimbalzavano dalla Francia e che parlavano di un accordo totale tra Rennes, Kim e Fenerbahce.

E in quel preciso istante il Napoli è scattato alla controffensiva, perché ha da tempo un accordo con Kim attraverso gli stessi intermediari dell’affare Elmas ed era convinto che il sudcoreano non avrebbe pensato ad altre mete.

E invece, forse un giochetto ben riuscito degli agenti, per mettere pressione a De Laurentiis, ecco che Kim avrebbe accettato i 2,5 milioni di euro per 5 anni proposti dal Rennes.

E a quel punto, il Napoli ha rialzato la sua offerta, pareggiando quella dei transalpini: nelle prossime ore c’è ancora una call con il club turco per strappare uno sconto sulla clausola (che il Rennes dice di voler pagare per intero).

L’impressione, viste le mosse, è che Kim non vuole perdere molto tempo e che non aspetterà ancora per molto il Napoli.