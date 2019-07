Il Mattino - Al Napoli piace Icardi, ma spaventa la convivenza con Milik! Lozano considerato top player da Ancelotti, Raiola pronto a piazzarlo

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli pensa a Mauro Icardi. Come riporta Il Mattino, il club azzurro è in corsa con la Juventus per l'attaccante dell'Inter, ma la convivenza con Milik spaventa Ancelotti e il Napoli.

Napoli, Icardi sacrifica Milik! Lozano considerato top player

Icardi è intrigo di mercato. E il suo destino va a braccetto con quello di Higuain: il Pipita vorrebbe restare alla Juventus ma sulla sua tenuta in pochi scommettono. C’è la Roma. Ma ai giallorossi è stato anche offerto Maurito, perché Wanda Nara e i suoi collaboratori (la soubrette ha un discreto staff di professionisti) stanno davvero facendo il giro delle sette chiese per piazzare l’ormai ex interista. Al Napoli piace,ma c’è un ma: se arriva Icardi, va sacrificato Milik. Magari può non essere ceduto, ma la convivenza tra il polacco e l’argentino non sarebbe sostenibile. Ed è questo anche il pensiero di Ancelotti. Dunque, bisogna anche qui molto tentennare. Senza dimenticare Raiola: chiuso l’affare Manolas, raccolto zero dalla procura di Insigne, resta Lozano che di certo un altro anno nel campionato olandese non vuole restare. Il Psv insiste: 50 milioni. E Ancelotti lo considera un vero top player, che ancora non ha raggiunto le vette del gioco.