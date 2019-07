Icardi-Napoli, Tuttosport: si attendono nuove mosse dagli azzurri, per ora l'argentino sul mercato non è la prima scelta Juventus

Mauro Icardi spera che la sua estate solitaria non resti più tale nei prossimi giorni. Nessun ripensamento dell’Inter sul futuro del suo ex capitano, ma l’attaccante da ieri lavorava alla Pinetina e domani spera di unirsi al gruppo di Antonio Conte, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Gli orizzonti sono invariati: l’argentino non rientra più nei piani nerazzurri ed è sul mercato. Un mercato, però, dove non appare la prima scelta. Almeno non lo è per la Juventus, che si concentra su Romelu Lukaku prima di pensare (eventualmente) Icardi. E si attendono nuove mosse da Napoli che, dopo essersi distratto con James Rodriguez e Pépé, dovrebbe tornare con decisione su Icardi"