CorSera - Il corteggiamento del Napoli fa breccia in Mauro Icardi, l'Inter lo venderà alla Juve solo in cambio di Dybala

Calcio mercato Napoli - Mauro Icardi tra Napoli e Juve. Come riportato dal Corriere della Sera, l'Inter venderà Icardi alla Juventus solo in cambio di Dybala. Intanto l'argentino apre sempre di più al Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Occorre tempo e pazienza, ma il dirigente nerazzurro conta di regalare la prima punta all’Inter già la prossima settimana. Si andrà con decisione su Edin Dzeko. La Roma continua a chiedere 20 milioni, Marotta è fiducioso di trovare la formula giusta e regalare il bosniaco a Conte quanto prima. Più incagliata la trattativa per Romelu Lukaku. Il Manchester United non fa sconti per il belga ma Marotta, dopo il meeting con i vertici di Suning, ha capito che non ci sono margini per arrivare a 85 milioni. L’ultima offerta sarà di 70 milioni, altrimenti si cambierà strategia. «Siamo alla ricerca di due punte, una di esperienza e una più giovane, perché oggi abbiamo solo Lautaro». Se Dzeko è l’usato sicuro, chi risponde al profilo del giovane è il portoghese del Lille, Rafael Leao: 20enne acquistabile con 40 milioni. Potrebbe sbloccare invece il mercato la cessione di Mauro Icardi, punta anche lui ma ripudiata. Qualcosa comunque si muove, il corteggiamento del Napoli sta facendo breccia nell’argentino, più aperto al trasferimento. L’Inter su un punto è ferma: Icardi andrà alla Juve solo in cambio di Dybala.