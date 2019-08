Icardi-Napoli, Gazzetta: ADL rilancia, soldi più Milik o 65 mln cash! Pressing su Wanda Nara

Calciomercato Napoli - Dopo l’uscita di scena della Roma – causa conferma di Dzeko –, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola l’unico club ufficialmente in corsa per Icardi resta il Napoli.

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in attesa del nuovo club

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta provando a mettere pressione su Mauro e Wanda, ancora lontani dal dare l’apertura al trasferimento sotto il Vesuvio: per l’attaccante argentino è pronta sul tavolo una ricca offerta da 65 milioni di euro, con pagamento tutto cash oppure inserendo nell’affare Arkadiusz Milik.

Mercato Napoli, le ultimissime sullo scambio Icardi-Milik