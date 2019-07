Icardi e James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: ADL pronto a chiudere il doppio colpo! Maurito apre agli azzurri, la strategia del patron azzurro

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto alla doppia operazione Icardi e James Rodriguez. Il patron Aurelio De Laurentiis, mai come quest'anno, si sarebbe messo in testa seriamente di sfidare la Juventus per vincere lo Scudetto complice anche l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Entrano nel vivo le trattative principali. L'accelerata potrebbe esserci la settimana prossima contestualmente alle uscite, sono tanti i giocatori in esubero che il ds Giuntoli dovrà piazzare.

James Rodriguez al Napoli con Icardi, il piano De Laurentiis

"Mai come quest’anno, De Laurentiis si sta dimostrando abbastanza disponibile nell’accogliere le richieste dell’allenatore. Prima Manolas, probabilmente James Rodriguez, adesso proprio Icardi per il quale è pronto a offrire all’Inter 60 milioni. Il Napoli ritiene che il valore del giocatore si sia abbassato e che l’assegno possa convincere i nerazzurri. Il problema, però, non è rappresentato da Marotta, ma dallo stesso Maurito che pare orientato ad accettare soltanto un’eventuale proposta della Juve. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato nelle gerarchie di gradimento, tant’è che arrivano voci secondo cui Icardi sarebbe pronto ad aprire davvero una trattativa col Napoli. De Laurentiis vuole, però, aspettare ancora qualche settimana prima di cominciare l’operazione. E dovrà provare a incassare un centinaio di milioni con cui definire l’arrivo sia di James che dello stesso Icardi. È questa la condizione necessaria e Giuntoli sta lavorando intensamente per piazzare i giocatori in esubero: Inglese, Rog, Ounas, Verdi e Mario Rui che non rientrano nei piani tecnici"