Il Mattino - Blitz Raiola, incontro col Milan per Ibrahimovic! Retroscena Ancelotti-ADL: era questo il piano

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna de Il Mattino riferisce di un incontro avvenuto nella giornata di ieri in casa Milan tra Mino Raiola e il club rossonero, per trovare un accordo per il ritorno di Ibrahimovich. Con questa mossa Bologna e Napoli passano in secondo piano.

Mercato Napoli, ultimissime Ibrahimovich-Milan

Il quotidiano rivela che prima dell'ammutinamento dei calciatori, il club azzurro aveva manifestato il proprio interesse a Raiola per ricongiungere Ibrahimovich e Ancelotti, dopo l'esperienza di Parigi. Lo stesso tecnico avrebbe chiesto a De Laurentiis di accarezzare il pensiero di aggiungere lo spessore di Zlatan allo spogliatoio azzurro. Poi i fatti delicati in casa Napoli hanno fatto accantonare ogni tipo di discorso e Raiola non ha perso tempo.

Ieri c'è stato l'incontro con Boban, Maldini e il ds Massara aprendo la strada al ritorno al Milan: se sulla durata del contratto ci sono aperture (chiesti 18 mesi di contratto), resta molto da lavorare sull'ingaggio.