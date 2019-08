Hysaj-Valencia, fumata grigia: l'ultimo summit non ha colmato le distanze, Napoli irremovibile. Cessione quasi improbabile [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Nella tarda giornata di ieri vi avevamo anticipato che ci sarebbe stato un summit alle ore 22 tra il Valencia ed il Napoli per provare a trovare l'accorso sulle cifre del trasferimento di Elseid Hysaj. Gli spagnoli erano fermi a 20 milioni mentre il Napoli pretendeva sempre 24 milioni. L'accordo tra il terzino albanese ed il Valencia era totale sulla base di 2.8 milioni per i prossimi 5 anni.

Elseid Hysaj

HYSAJ-VALENCIA: LE ULTIME

Il vertice avvenuto stanotte non ha dato un esito positivo ed ora le possibilità che Hysaj diventi un nuovo calciatore del Valencia sono davvero ridotte al minimo. Gli iberici hanno migliorato di poco l'offerta iniziale passando da 20 a 21. Il club di Aurelio De Laurentiis non intende venire incontro alle condizioni economiche degli spagnoli. Sulla formula, invece, c'è l'ok: prestito con obbligo di riscatto. Tra le parti trapela pessimismo sulla buona riuscita di questo affare perchè il tempo a disposizione è poco e la burocrazia del Napoli non aiuta la situazione. Non è finita perchè nel calciomercato mai dire mai, ma è corretto sottolineare come il pessimismo su questa trattativa al momento è molto alto.

RIPRODUZIONE RISERVATA