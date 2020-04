Hysaj-Napoli, sarà addio senza rinnovo! CorSport: Elseid preferisce non firmare, trattativa destinata a tramontare definitivamente

Calciomercato Napoli - La trattativa per il rinnovo del contratto del terzino del Napoli Elseid Hysaj, in scadenza nel 2021, sembra destinata a tramontare definitivamente come annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Sì: a quanto pare, la linea del momento è non prolungare e, soprattutto, cercare una nuova sistemazione. Il suo manager, Giuffredi, non ha mai nascosto l'esistenza di una trattativa con il club a tema rinnovo, sottolineando però anche l’esigenza di cambiare aria per il bene di tutti in vista della prossima stagione, ma a quanto pare i discorsi sono stati interrotti. Sì: Hysaj preferisce non prolungare”