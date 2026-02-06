Giovane, l'agente: "Manna me l'aveva chiesto da mesi! Conte lo farà crescere, Napoli piazza pazzesca ideale per esplodere"

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Giovane, l'agente: Manna me l'aveva chiesto da mesi! Conte lo farà crescere, Napoli piazza pazzesca ideale per esplodere

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Giovane

Calciomercato SSC Napoli - L’agente dell’attaccante del Napoli Giovane, Giuseppe Riso, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Calciomercato Napoli, intervista agente Giovane 

È stato protagonista di numerosi affari: quali sono stati le operazioni più difficili da chiudere?  

«Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta (sorride, ndr)».  

Il brasiliano faceva gola a tanti top club: dall’Inter alla Juve passando per Lazio e Roma, ma alla fine se l’è aggiudicato il Napoli… 

«Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere».  

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