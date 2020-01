Scandalo Ghoulam, CorSport: al momento del rinnovo ha strappato un bonus da 12 milioni di euro!

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli vorrebbe anche intervenire sulla corsia di sinistra, dopo aver deciso che l’epoca di Faouzi Ghoulam, sfortunato come pochi, sia da ritenersi conclusa: ma c’è un contratto che pesa e che incide assai come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Ghoulam ha strappato al momento della firma, grazie al suo manager Jorge Mendes, un bonus di dodici milioni di euro (sei da riscuotere entro il primo febbraio, altrettanti da ricevere il primo settembre): rischiava di andare in scadenza, all’epoca, e dunque, pur di non perdere quello che era diventato uno degli esterni più forti al Mondo, fu deciso di sfuggire a qualsiasi tentazione esterna, «ricomprandolo». Però adesso quei dodici milioni rappresentano un ostacolo per la cessione. Sulla corsia di sinistra, c'è stato uno spreco di talenti e versamento di danaro"